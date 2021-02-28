2021/02/28 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني كشف لجنة الصحة النيابية، اليوم الاحد، عن نية اعادة حظر التجوال الشامل والجزئي في عموم العراق.وقال عضو اللجنة غايب العميري لـ”المركز الخبري الوطني” إن “الموقف الوبائي اليومي الصادر من وزارة الصحة يؤشر تزايداً مرتفعاً في حالات الوفيات والاصابات بكورونا”، لافتاً الى ان “التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية نسبي وليس بالمستوى المطلوب”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة النيابية تجيب عن تساؤلات إعادة الحظر الشامل المركز الخبري الوطني.

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