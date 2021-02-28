2021/02/28 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني على الرغم من أن ملايين الناس حول العالم يقبلون على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فإن هناك الكثير من الأسئلة التي لا تزال تشكل عائقا قد يمنع الكثيرين من أخذه.ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، تقريرا يتناول أهم الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين بشأن لقاحات فيروس كورونا، وهي: ما احتمالات أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقاحات كورونا والحماية التي توفرها..



5 أسئلة يجيب عنها العلماء المركز الخبري الوطني.

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