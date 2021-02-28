أول تعليق من وزارة الخارجية العراقية على السجال بين سفيري إيران وتركيا

2021/02/28 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادفي اول تعليق رسمي على السجال الذي حصل بين سفيري طهران وانقرة حول سيادة العراق، اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، ان السيادة العراقية شأن داخلي عراقي ولا حاجة لأي صوت خارجي بالدفاع عنه.وفي مقابلة متلفزة، بثتها قناة ’’العراقية’’ شبه الرسمية، اليوم الاحد (28 شباط 2021)، وتابعتها (بغداد اليوم)، قال الصحاف ان "السيادة العراقية شأن داخلي عراقي، والحكومة تتكفل بالدفاع عنه والدفاع عن مصالح العراق".واضاف في معرض رده على السجال الذي حصل بين سفيري طهران وانقرة بخصوص ’’سيادة العراق’’، ان "العراق ليس بحاجة لصوت أو جماعة في التكريس للدفاع عن سيادته".وتابع "اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول تحدد مبدئين لرؤساء البعثات في الدولة المضيفة هي ان يراعون العلاقات الثنائية وان لا يتدخلوا بشؤونها".

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد، سفير طهران لدى أنقرة على خلفية تصريحات إيرانية تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق وهو إجراء ردت عليه طهران باستدعاء السفير التركي.وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن ما ننتظره من إيران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف ضدها.وكان السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، قال في مقابلة متلفزة "نرفض التدخل العسكري في العراق، ويجب ألا تكون القوات التركية بأي شكل من الأشكال مصدر تهديد للأراضي العراقية أو احتلالها".وأضاف:"على الأتراك أن ينسحبوا إلى خطوط حدودهم الدولية وينتشروا هناك وأن يتولى العراقيون بأنفسهم ضمان أمن العراق".ورد السفير التركي في بغداد فاتح يلدز على مسجدي، بالقول إنه "سيكون سفير إيران آخر من يلقي محاضرة على تركيا حول احترام حدود العراق".

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