نفط الوسط يصدر عقوبة مالية بحق لاعبيه

2021/02/28 | 21:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / قررت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط الرياضي معاقبة لاعبي الفريق بخصم ٢٠ ٪ من قيمة عقودهم بعد التراجع الملحوظ في مستوى الفريق.وقال نائب رئيس النادي هيثم بعيوي أن الإدارة قررت معاقبة اللاعبين بخصم من إجمالي عقودهم بنسبة ٢٠٪ بعد التهاون والتراخي الكبير في أدائهم وتراجع المستوى العام للاعبين.وبين ان الإدارة سبق وأن انذرت اللاعبين بالعقوبة في حالة استمرار هذا التراجع لكن دون جدوى وبالتالي إصدار العقوبة أمر لابد منه.وطالب بعيوي اللاعبين بأن يكونوا على قدر المسؤولية وان يحافظوا على مكانة نادي نفط الوسط وان يستعيدوا توازنهم في المباريات المقبلة.وشدد على أن الإدارة ستصدر عقوبة أشد في حال استمر هذا الأداء المتواضع وتراجع مستوى اللاعبين.يشار إلى أن العقوبة أصدرت بعد أن تراجع الفريق من المركز الأول الى المركز الخامس في لائحة الترتيب./انتهى

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