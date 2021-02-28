2021/02/28 | 21:05 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجم التركي (مهند) يستعين بآلة متينة للحماية من كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/28 | 21:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجم التركي (مهند) يستعين بآلة متينة للحماية من كورونا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجم التركي (مهند) يستعين بآلة متينة للحماية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).