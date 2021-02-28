الاقليم.. اللجنة العليا لمواجهة كورونا تقرر بشأن اغلاق المدارس

2021/02/28 | 21:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في اقليم كوردستان، يوم غد الإثنين، إجتماعا لبحث مسألة زيادة عدد الاصابات بكوفيد-19، فيما من المحتمل تصدر قرار بغلق ابواب المدارس.

وقال وكيل وزير صحة اقليم كوردستان الدكتور رهيل فريدون في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الأحد: ان اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في اقليم كوردستان يتعقد اجتماعا يوم غد الاثنين، بسبب زيادة بعدد الاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان، لمناقشة فقرتين.

واضاف: ان الفقرة الاولى هي، اغلاق مداخل الاقليم ومنع دخول السياح من المناطق العراقية الاخرى، لافتا الى ان الفقرة الثانية هي مسألة اغلاق ابواب المدارس.

واشار الى، ان الاصابات في حالة ازدياد وسط المدارس والجامعات، بعد نحو 4 اسابيع على بدء العملية التربوية والتعليمية، موضحا ان هناك احتمال كبير ان تقرر اللجنة غلق ابواب المدارس والجامعات في اقليم كوردستان لفترة محددة.

ولفت فريدون، الى ان الاجراءات الوقائية والصحية ضد تفشي كورونا في مدارس الاقليم لا تطبق بشكل جيد، مستطردا، ان هذا هو السبب في زيادة عدد الاصابات بكوفيد-19.

وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، قد اعلنت في وقت سابق من الأحد، عن تسجيل 237 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

PUKmedia خاص

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