بالصور.. احتجاجات وقطع شوارع في الناصرية

2021/02/28 | 21:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قطع متظاهرون في قضاء الرفاعي شمالي الناصرية، الاحد، شوارعا بالاطارات المشتعلة مطالبين بانهاء تكليف قائممقام قضاء.

وقال مراسلنا اليوم، (28 شباط 2021)، ان "متظاهرين من قضاء الرفاعي قطعوا شوارعا واحرقوا إطارات مطالبين بانهاء تكليف قائممقام قضاء الرفاعي كاظم موسى المگلف بإدارة القضاء من قبل محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي".

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