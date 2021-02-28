طقس العراق.. توقعات المناطق المشمولة بالأمطار الليلة حتى الجمعة المقبلة

2021/02/28 | 21:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 12 دقیقة

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تشير توقعات احوال الطقس، الاحد، إلى هطول أمطار متفاوتة من حيث الغزارة على مناطق متفرقة، اعتبارا من الليلة، وتستمر فرص الهطول حتى الجمعة المقبلة.

ولخص الراصد الجوي، نائل العلي، في تدوينة اليوم، (28 شباط 2021)، النشرة الجوية في العراق كما يلي:-

1- فرص امطار مابين الخفيفة والمتوسطة احيانا على مناطق متفرقة متقطعة عشوائية على مناطق الجنوب الليلة وخلال الفجر وتنتهي صباحا مع زخات متفرقة على بعض مناطق الفرات الأوسط الليلة.



أما باقي المناطق تكون الأجواء مستقرة.

غد الاثنين أجواء مستقرة في عموم البلاد.

2- درجات الحرارة العظمى خلال نهار غد الاثنين كما يلي:-

المنطقة الشمالية...



14 إلى 20

المنطقة الوسطى..



20 إلى 21

الفرات الأوسط...



21 إلى 22

المنطقة الجنوبية...



22 إلى 23

المنطقة الغربية...



17 إلى 19

3- اجواء باردة ليلا ودرجات الحرارة المتوقعة الصغرى خلال فجر غدا الاثنين هي:-

المنطقة الشمالية...



صفر إلى 6

المنطقة الوسطى..



7 إلى 10

الفرات الاوسط...



10 إلى 11

المنطقة الجنوبية...



11 إلى 13

المنطقة الغربية...



4 إلى 6

4- الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المناطق الشمالية والغربية.



وشمالية خفيفة السرعة إلى متقلبة الاتجاه في المناطق الاخرى.

5- ترتفع درجات الحرارة تدريجيا.



بمعدل ثلاث درجات خلال يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس لتكون اكثر دفئا نهارا.



وتبقى باردة ليلا.

6- توقعات الايام القادمة...



توقعات قابلة للتغيير...

الثلاثاء...



اجواء مستقرة عموما ماعدا فرص زخات مطر في دهوك وزاخو والمناطق الجبلية.

الاربعاء..



اجواء مستقرة عموما ماعدا فرص زخات مطر في السليمانية والمناطق الجبلية...

الخميس والجمعة...



امطار مابين الخفيفة والمتوسطة على المناطق الشمالية.

فرص زخات متفرقة في المناطق الجنوبية ومناطق الوسط والفرات الأوسط.

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