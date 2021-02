2021/02/28 | 21:19 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط الرياضي معاقبة لاعبي الفريق بخصم ٢٠ ٪ من قيمة عقودهم بعد التراجع الملحوظ في مستوى الفريق.وقال نائب رئيس النادي هيثم بعيوي أن الإدارة قررت معاقبة اللاعبين بخصم من إجمالي عقودهم نسية ٢٠٪ بعد التهاون والتراخي الكبير في أدائهم وتراجع المستوى العام للاعبين.وبين ان الإدارة سبق وأن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة نادي نفط الوسط تصدر عقوبة مالية بحق لاعبيه بعد الخسارة امام النجف 0-1 first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة نادي نفط الوسط تصدر عقوبة مالية بحق لاعبيه بعد الخسارة امام النجف 0-1) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة نادي نفط الوسط تصدر عقوبة مالية بحق لاعبيه بعد الخسارة امام النجف 0-1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).