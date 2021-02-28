مشاكل عائلية تدفع ثلاثينية الى الانتحار في دجلة

2021/02/28 | 21:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، الأحد، بانتحار امرأة بإلقاء نفسها في نهر دجلة وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر، ان”امرأة من مواليد 1988، أقدمت على الانتحار من خلال رمي نفسها من أعلى جسر الصرافية في نهر دجلة وسط العاصمة بغداد، ما أسفر عن مصرعها غرقا على الفور”.واضاف، ان”سبب الانتحار هو مشاكل عائلية”، لافتا الى”انتشال الجثة وفتح […]

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