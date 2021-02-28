الكاظمي:نجحنا في ان يكون للعراق دور اقليمي وعالمي في التهدئة / موسع

2021/02/28 | 21:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي النجاح في ان يكون للعراق دور اقليمي وعالمي في التهدئة ، فبالامس كان وزير الخارجية في ايران وبعدها في السعودية وبلدان اخرى، مشيرا الى ان العراق سيلعب دورًا محوريًا في التهدئة والجميع اليوم يستمع للعراق.وقال رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي خلال جلسة المجلس الوزاري للامن الوطني التي عقدت اليوم الأحد بشان الاوضاع في محافظة ذي قار : ان هناك تعليمات واضحة منذ اليوم الاول لتشكيل الحكومة، تتخلخص باهمية حماية المتظاهرين وحماية الحق الذي كفله الدستور بهذه التظاهرات، ولن نقبل بقمع اي تظاهرة، وسنحاسب كل من يتجاوز على المتظاهرين.واضاف: لدينا توجيهات واوامر عسكرية واضحة جدا بعدم استخدام السلاح الحي بمواجهة التظاهرات مهما كلف الثمن، فهذه الحكومة انبثقت من وضع خاص ويجب ان لا نكرر الاخطاء السابقة بارتكاب اي جريمة واستخدام السلاح الحي ضد المتظاهرين، ومع هذا شهدنا خلال الايام الماضية سقوط بعض الضحايا، ووجهنا باجراء تحقيقات سريعة لمحاسبة الجناة.وتابع لا نسمح للقوى التي تستغل حقها الدستوري بالاعتداء على الاجهزة الامنية، والواجب يقتضي الحفاظ على كرامة الاجهزة الامنية ومنع الاعتداء عليها وعلى الاجهزة القيام باجراءاتها في حماية نفسها واعتقال كل من يعتدي على الاجهزة الامنية او الحق العام.وقال :"امرت بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة الفريق الركن (باسم الطائي) وتتكون من اعضاء من الجيش والاستخبارات والامن الوطني للوصول الى حقيقة ماجرى في الايام الاخيرة في مدينة الناصرية، وتم منحهم اسبوعا واحدا لكشف الحقائق.واشار الى انه سبق ان كشفنا عن الجناة في ساحة الطيران (شهر تموز الماضي) خلال ساعات، وكذلك في البصرة، وسوف نصل إلى الجناة في هذه التحقيقات.وبين الكاظمي ان قرار تغيير محافظ ذي قار متخذ منذ اشهر ، وقد قابلنا عشرات المرشحين للوصول الى اسم يحظى باجماع وتوافق ابناء هذه المحافظة الكريمة، ولهذا ذهب مستشار الامن الوطني ورئيس جهاز الامن الوطني الفريق عبد الغني الاسدي الى الناصرية ومن ثم ذهب وزير الداخلية، وهناك مجموعة وفود ووجهاء وفعاليات اجتماعية وسياسية للوصول الى اتفاق لحل اشكالية المحافظ.وتابع : لايخفى ان هناك نوعا من التجاذب السياسي في محافظة ذي قار لذلك يجب ان نحل قضية منصب المحافظ.وبين : كان امامنا خياران اما الابقاء على الوضع نفسه او بعث رسالة طمانينة الى المواطنين باننا جادون في البحث عن حلول ولهذا اتخذنا قرارا باقالة المحافظ وتكليف الفريق عبد الغني الاسدي بادارة شؤون المحافظة بشكل مؤقت لحين الاتفاق على محافظ جديد، لاسيما وان المحافظة مقبلة على حدث عالمي وانساني مهم هو زيارة قداسة البابا الى الناصرية.وقال اتخذنا قرار اقالة المحافظ لكي نبعث رسالة الى اهلنا في ذي قار بأننا جادون في تحقيق الحلول، واتمنى من كل الأطراف والفعاليات الاجتماعية والسياسية والعشائرية والنشطاء التعاون مع الفريق عبد الغني الاسديواضاف : شكلنا مجلسا استشاريا من تسع شخصيات من اهالي الناصرية مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة ويكون المجلس مرتبطا بي شخصيا اتابع من خلالهم احتياجات المحافظة ودعم المحافظ الجديد.وتابع:" طلبت من الاخ عبد الغني الاسدي التواصل مع المتظاهرين وشيوخ العشائر والوجهاء والفعاليات الاجتماعية والسياسية والنخب في الناصرية ليطرحوا لنا مجموعة اسماء مرشحين لمنصب المحافظ، طلبنا خمسة اسماء نناقشها في مجلس الوزراء ونختار احدها.وقال:" المفروض ان يتم اختيار منصب المحافظ، من خلال انتخابات عادلة، وليست مهمة رئيس الوزراء وبما انه هناك مشكلة قانونية اساسا في قضية محافظ ذي قار وليس هناك قدرة على اجراء انتخابات مجالس المحافظات الان، اطلب من الوجهاء والقوى السياسية ومن المتظاهرين ومن كل ابناء هذه المحافظة ان يتفقوا على اسم للمرشح خلال فترة قريبة.واضاف:" انا جئت في وضع عصيب لاوقف حمام الدم واوقف مخططات تقسيم العراق واحمي البلد من نتائج التناحر الاميركي - الايراني على أرض العراق ومن نتائج تناحر وصراع الاخوة بعضهم مع بعض ..ثم اغادر واسلم الامانة لمن تجلبه الانتخابات العادلة.واكد انه وبجهود هذه الحكومة، أوقفنا محاولات تقسيم العراق وعبرنا المرحلة وتجاوزنا الأزمة الاقتصادية ووضعنا الاقتصاد العراقي على بداية صحية ونتائج الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر، ونجحنا رغم الظروف والتحديات، في توفير احتياطي للبنك المركزي تجاوز ٤ مليارات دولار في فترة قصيرة، ونجحنا في تقليل الاعتماد على النفط في موازنة سنة ٢٠٢١ وجعله ٧٠٪؜ بعد ان كان ٩٦٪؜, والنسبة كانت لصالح تنشيط الصناعة والزراعة والقطاعات الاخرى.وقال هناك من راهن على إفلاس الدولة وعدم دفع رواتب الموظفين ، لكن الحكومة نجحت في تخطي ذلك.وكذلك محاربة الفساد في مزاد العملة سيء الصيت.واضاف:" نتحمل الطعنات بكل صبر وبكل هدوء، ولن ننجر او نخضع لسياسة رد الفعل، بل سنعمل على تصحيح الكثير من مسارات العملية السياسية.وسنقف بوجه كل الجماعات الفوضوية والارهابية وكل الخارجين عن القانون.وقال : عليكم يا اهلي ان تتعاونون معي لانقاذ بلدنا من ازمات حادة اقتصادية وصحية وامنية تعرقل مساره ، اذا كانت بعض القوى والاحزاب وبعض الاصوات السياسية واصوات الفساد تحاول ان تضللكم ..انتبهوا الى هذا التضليل.وتابع اقول خصوصاً الى بعض القوى التي اعرف انها تحاول اشغالي واشغال الحكومة منذ اشهر بالازمات اليومية المتلاحقة حتى تمنعنا من خدمة شعبنا وحتى تقول ان الوطنيين العراقيين ليسوا افضل من غيرهم، اقول : ((من يعتقد ان بامكانه توريطي بالدم لن نتورط بالدم العراقي)).وبين هذه الحكومة هي خيمة للجميع، لكل الكتل السياسية وللقطاعات الاجتماعية والمتظاهرين السلميين ولكل الفعاليات الاجتماعية، اتمنى ان تصل رسالتي هذه./انتهى9

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