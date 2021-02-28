2021/02/28 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تطلق مشروع مدرستي لدعم الطلبة بغداد – الزمان اطلقت وزارة التربية مشروع التلفزيون التربوي بأسم مدرستي الذي يعد بروتوكولاً تعليماً مركزياً يُعتمد من قبل جميع المدارس الحكومية والأهلية لدعم الطلبة خلال مدة تعليق الدوام.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس (اطلقنا مشروع التلفزيون التربوي بأسم مدرستي لاستدامة العام الدراسي والاستمرار في […]

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