2021/02/28 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لنبني الحصن الحصين للتعاون الصيني العراقي بشأن مكافحة كورونا – تشانغ تاو السفير الصيني لدى العراق يعتبر عام 2020 عاما استثنائيا للغاية لكل من الصين والعراق.على وجه جائحة كوفيد-19 المفاجئة، تغلب الشعبان الصيني والعراقي على الصعوبات بالتساند والتآزر وكافحا الجائحة الفتاكة بعزيمة وشجاعة كبيرة اعتمادا على قوة العلوم والعقلية وتكريسا لروح الإنسانية، الأمر الذي جسد […]

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