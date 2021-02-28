2021/02/28 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة الدولي السابق صباح عبد الجليل بسبب مضاعفات كورونا بغداد- الزمان توفي اللاعب الدولي السابق صباح عبد الجليل، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.وتوفي عبد الجليل صباح امس الاحد في احدى مستشفـــــــيات العاصمة بغداد عن عمر ناهـــز 69 عاماً.ولعب عبد الجليل في مركز خط الوسط مع المنتخب الوطني ولعب ودرب عدة اندية من بينها […]

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