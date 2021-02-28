نواب ذي قار يخولون الكاظمي باختيار محافظها

2021/02/28 | 21:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري، اليوم الاحد، ان نواب المحافظة خولو رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باختيار محافظ لذي قار.

وقال الجابري في تصريح للوكالة الرسمية، ان “الكاظمي اجتمع اليوم بنواب عن المحافظة”، مبينا اننا “حملنا الحكومة جزءاً من المسؤولية لعدم تنفيذ مطالب المحافظة“.

واضاف الجابري، “خولنا الكاظمي باختيار محافظ لذي قار”، لافتا الى اننا “اشترطنا على الكاظمي أن يكون المحافظ مستقلا”.

واكد “طالبنا بمنع سفر الحكومة المحلية السابقة لحين انتهاء التحقيق”.

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