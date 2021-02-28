وزير البيشمركة: الاستمرار بحماية كوردستان من الارهاب

2021/02/28 | 21:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار شورش اسماعيل وزير البيشمركة في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، الكلية العسكرية الثانية في زاخو، فيما أكد على ضرورة ايلاء اهتمام اكبر بالاسس العسكرية والقدرات الجسدية والفكرية.

ورافق وزير البيشمركة خلال الزيارة، كل من سربست لزكين وكيل وزير البيشمركة والفريق جمال محمد رئيس الاركان ونوابه للعمليات والادارة والميرة.

وتفقد وزير البيشمركة شورش اسماعيل خلال الزيارة اماكن التدريب وقاعات الدراسة والمبيت لطلبة الدورة الـ 27، فيما اكد دعم واسناد الوزارة للكلية بجميع الاشكال، مؤكدا في الوقت ذاته ان الطلبة الخريجين من الكلية العسكرية سيمثلون في المستقبل قوة وطنية ذو طابع عصري.

وشدد اسماعيل على ضرورة ايلاء اهتمام أكبر بالقدرات الجسدية والفكرية والعسكرية للطلبة، وكذلك ملاحظة تطبيق الانضباط العسكري والعمل على رفع الانتماء الوطني والقومي لهم.

كما وزار وزير البيشمركة شورش اسماعيل، والوفد المرافق له، محور غرب دجلة في حدود منطقة سحيلا، وخلال كلمة له، بحث مخاطر داعش الارهابي وتحركاته الاخيرة، مثمنا دور وبسالة قوات البيشمركة، مطالبا في الوقت نفسه، بان يكون لهم الدور الشجاع والمتفاني في الدفاع عن اراضي كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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