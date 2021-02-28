2021/02/28 | 21:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 7 دقیقة

215 مشاهدة

أعلنت تنسيقيات تظاهرات العراق، الاحد، ان الاحتجاجات في جميع المحافظات ستبدأ مرحلة التصعيد اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وقال عضو التنسيقيات، الناشط، بشير الحجيمي، لـNRT عربية اليوم، (28 شباط 2021)، ان التظاهرات ستبدأ مرحلة التصعيد غدا الاثنين وستشمل جميع المحافظات".

وأضاف الحجيمي، ان "القرارات الترقيعية التي تقررها حكومة الكاظمي لن تمر على ابناء ساحات التظاهر، وما حدث من استهداف صارخ لمتظاهري ذي قار سيزيدنا اصرارا على تحقيق المطالب ومحاسبة قتلة المتظاهرين والفاسدين".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنسيقيات التظاهرات: غدا تبدأ مرحلة التصعيد وفي جميع المحافظات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنسيقيات التظاهرات: غدا تبدأ مرحلة التصعيد وفي جميع المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).