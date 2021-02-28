التعادل السلبي ينهي قمة تشيلسي ومانشستر يونايتد

2021/02/28 | 21:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

حسم التعادل السلبي قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي جمعت بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، اليوم الأحد.

واقيمت المواجهة على ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة الـ26 من البريميرليج.

بهذه النتيجة، رفع البلوز رصيدهم إلى 44 نقطة في المركز الخامس.

فيما ظل مانشستر يونايتد في المرتبة الثانية برصيد 50 نقطة.



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