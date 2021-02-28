أبرز ما دار بين الكاظمي ونواب ذي قار عن اوضاع المحافظة

2021/02/28 | 21:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، عن تشكيل لجنة تحقيقية عليا في أحداث ذي قار برئاسة الفريق الركن (باسم الطائي) واعضاء من الجيش والاستخبارات والامن الوطني، فيما اشار الى ان “من يعتقد انه بامكانه توريطي بالدم العراقي فلن نتورط فيه”.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان “ابرز ما تحدث به […]

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