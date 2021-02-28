2021/02/28 | 21:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تتخذ سياسة العين بالعين: سنرد بالشكل المناسب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تتخذ سياسة العين بالعين: سنرد بالشكل المناسب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تتخذ سياسة العين بالعين: سنرد بالشكل المناسب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).