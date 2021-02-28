اصابة اية الله السيد علي السبزواري بفايروس كورونا

2021/02/28 | 21:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نجل اية الله السيد علي السبزواري،

الاحد، إصابة والده بفيروس كورونا،

مبينا ان حالته الصحية مستقرة ولا

تدعوإلى القلق.

وقال المكتب الاعلامي لمكتب السبزواري

اليوم (28 شباط 2021)، انه "تداولت مواقع

ال

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