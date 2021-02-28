2021/02/28 | 22:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختيار صفية السهيل رئيساً لمجموعة إقليم الشرق الأدنى في منظمة الأغذية والزراعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/28 | 22:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختيار صفية السهيل رئيساً لمجموعة إقليم الشرق الأدنى في منظمة الأغذية والزراعة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختيار صفية السهيل رئيساً لمجموعة إقليم الشرق الأدنى في منظمة الأغذية والزراعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).