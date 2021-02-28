حقيقة استقالة مدرب الانيق

2021/02/28 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف مدرب نادي الطلبة حسن احمد، حقيقة استقالته من منصبه كمدرب لكرة الانيق.

وقال احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الاخبار المتداولة عن استقالتي من تدريب نادي الطلبة عارية عن الصحة وغير صحيحة اطلاقاً”.

واوضح ان “نادي الطلبة اليوم بحاجة الى تكاتف الجميع للخروج من الازمة التي يمر بها، وضعنا لا يسر احداً لكن بامكاننا تدارك الموقف وانقاذ ما يمكن انقاذه”.

يذكر ان احمد درب الانيق خلفاً للمدرب احمد خلف.



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