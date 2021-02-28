كسرن احتكار الرجال للمهنة.. عراقيات يعملن في حقول البترول

2021/02/28 | 22:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتزايد عدد النساء العراقيات اللواتي اخترن خوض غمار العمل في قطاع النفط، الذي كان حكرا على الرجال حتى السنوات القليلة الماضية.

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