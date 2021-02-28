رئيس الجمعيات الفلاحية في كربلاء يدعو الفلاحين إلى استغلال حظر التجوال لزراعة أراضيهم

2021/02/28 | 22:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات

الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة

وليد حمد الكَريطي الفلاحين والمزارعين

في عموم أقضية ونواحي المحافظة إلى

التوجه نحو زراعة أراضيهم واستغلال

فترة حظر التجوال المفروض

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