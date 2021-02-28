2021/02/28 | 22:23 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الخارجية الإيرانية: التوقيت غير مناسب لقبول مقترح أوروبا حول اجتماع خاص بالاتفاق النووي بمشاركة واشنطن

الخارجية الإيرانية: لم نر تغييرا في سياسة بايدن والضغوط القصوى مستمرة ولا ضمان لتنفيذ واشنطن تعهداتها

الخارجية الإيرانية: طهران تتبنى سياسة خطوة مقابل خطوة وسترد على أي مواقف سلبية بالشكل المناسب

الخارجية الإيرانية: الخطوات التي يجب على واشنطن اتخاذها واضحة ولا تحتاج إلى مفاوضات مباشرة

الخارجية الإيرانية: على واشنطن رفع العقوبات والالتزام ببنود الاتفاق النووي

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