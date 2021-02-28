الصحة العراقية توضح مدى إمكانية تطعيم المواطنين بلقاحين مختلفين لكورونا

2021/02/28 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت وزارة الصحة العراقية، الأحد (28 شباط 2021)، بشأن مدى امكانية تطعيم المواطنين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا، فيما علقت بخصوص تلقيح المصابين بالفيروس.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "لا يجوز تطعيم المواطن من لقاحين مختلفين من كورونا خلال فترة الأسبوعين ما بين الجرعة الأولى والثانية".وبشأن تلقيح المصابين بكورونا، أشار البدر الى أنه "لا يمكن اعطاء لقاح فيروس كورونا للأشخاص المصابين بالفيروس، فهذا اللقاح يجب ان يعطى لشخص غير مصاب او متعافٍ من الاصابة ومر على تعافيه التام اربعة اسابيع على الاقل".

وفي وقت سابق من اليوم، قال السفير الصيني لدى بغداد، تشانغ تاو، إن الحكومة الصينية، قررت مؤخرا التبرع للجانب العراقي بخمسين ألف جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد 19.

وذكر تاو في مقال اطلعت عليه (بغداد اليوم)، أنه "من أجل التعبير عن المشاعر الطيبة للشعب العراقي وتعزيز المساعدات لأعمال مكافحة الوباء في العراق، قررت الحكومة الصينية مؤخرا التبرع للجانب العراقي بخمسين ألف جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد 19".

وأضاف، "يتعاون الجانب الصيني الآن بشكل وثيق مع وزارة الصحة العراقية وغيرها من المؤسسات العراقية المعنية حول نقل اللقاح وتسليمه وسيصل اللقاح في الوقت القريب جدا إلى العراق، ويعود بالخير على الشعب العراقي، وفي الوقت نفسه، سيوفر الجانب الصيني المساعدات والتسهيلات اللازمة للجانب العراقي لشراء اللقاح الصيني".

وتابع تاو، "في ما يخص إجراء التعاون الدولي بشأن اللقاحات المضادة لكوفيد- 19، لا يسعى الجانب الصيني وراء أي هدف جيوسياسي، ولا يخطط لكسب أي مصلحة اقتصادية، ولا يفرض أي شرط سياسي".

وأردف، "نحرص على بذل جهود مشتركة مع الجانب العراقي في تقوية التعاون في مجالات اللقاحات والأعمال الوقائية باستمرار، بما يبني الحصن الحصين للتعاون الصيني العراقي بشأن مكافحة الوباء، ويدفع بإقامة مجتمع مشترك تتوفر فيه الصحة للجميع، ويحرز انتصارا نهائيا للمعركة العالمية ضد الوباء".

واكدت وزارة الصحة والبيئة، أمس السبت، ان يوم غد الاثنين هو موعد وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا، فيما بينت خطة توزيع اللقاح.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تود ان تعلن للمواطنين الكرام، بان الدفعة الاولى من اللقاح المضاد لفايروس كورونا ستصل الى العراق يوم الاثنين باذن الله".

واضافت الوزارة، "يأتي ذلك نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلتها الوزارة منذ ظهور جائحة كورونا قبل عام تقريبا، حيث بادرنا للتواصل مع كافة الشركات العالمية التي بدأت بتجارب سريرية طارئة لانتاج الادوية واللقاحات المضادة لفايروس COVID-19 لغرض متابعة مراحل انتاج اللقاح والاطلاع على البيانات الخاصة بالمراحل الثلاث لأنتاج اللقاحات ولاسيما الشركات العالمية في الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة البريطانية وجمهورية الصين الشعبية وروسيا وبمساعدة سفارات تلك الدول وكذلك من خلال التواصل المباشر مع الشركات المصنعة وبحضور سفراء جمهورية العراق".

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