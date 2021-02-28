الصدر يلوح بعدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات

2021/02/28 | 22:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ لوح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات بسبب مشاكل داخلية في التيار.وقال وزير الصدر في مواقع التواصل الاجتماعي صالح العراقي في تعليق له :" اوصلت لسماحته أن هناك صراعات تتفاقم بين العائلة الصدرية ..وقبل ان أكمل حديثي، قال: نعم انني اتتبع الأخبار ، كما وعدتكم ،والوضع مخيب للامال جدا، وقد أثر بي جدا..و اذا استمر ذلك فانا مضطر لعدم إدخال التيار في الانتخابات"./انتهى9

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