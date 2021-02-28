طهران تعلن رسميا رفضها مقترحا أوروبيا لعقد اجتماع غير رسمي مع دول / 4+1/ بمشاركة واشنطن

2021/02/28 | 22:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت إيران مساء اليوم الأحد رسميا رفضها مقترحا أوروبيا لعقد اجتماع غير رسمي مع دول / 4+1 / بمشاركة الولايات المتحدة.وقالت الخارجية الإيرانية :" بناء على المواقف الأخيرة وإجراءات الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن طهران تعتبر الوقت غير مناسب لعقد الاجتماع غير الرسمي الذي اقترحه منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل".وأكدت الخارجية أنه :" لم يطرأ أي تغيير على مواقف وسلوك الولايات المتحدة ، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تتخل عن سياسة الضغوط القصوى التي بدأتها ادارة ترامب".وأفادت بأن إدراة بايدن لم تعلن عن تعهدها بتنفيذ كافة التزاماتها في الاتفاق النووي والقرار 2231.وشددت الخارجية الإيرانية على أن تنفيذ الالتزامات من قبل جميع الأطراف في الاتفاق النووي ليس مسألة تحتاج إلى تفاوض ومقايضات، وأن جميع المفاوضات تمت قبل خمس سنوات.وأكدت :" ان إيران سترد على الأفعال بالأفعال وستتجاوب بما يتناسب مع رفع العقوبات"، مشيرة الى :" أن إيران ستواصل مشاوراتها الوثيقة مع الدول الأعضاء الحالية في الاتفاق النووي، وكذلك مع جوزيف بوريل كمنسق للجنة المشتركة في الاتفاق، سواء بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف".واعلنت وزارة الخارجية الايرانية :" ان طهران سترد على الأعمال والسلوكيات العدائية من قبل واشنطن بنفس الشكل والطريقة"./انتهى9

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