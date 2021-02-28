مسجدي یعزي برحيل اية الله علي عبد الحكيم الصافي

2021/02/28 | 22:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر السفير الايراني لدى العراق "ايرج مسجدي"، رسالة عزاء لمناسبة رحيل وكيل المرجعية الدينية في البصرة "اية الله السيد علي عبد الحكيم الصافي"....

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