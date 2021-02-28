الكرخ “تلتقط” انفاسها بعدد اصابات متوازن.. بعد اسابيع من التفشي الواسع

2021/02/28 | 22:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مدير عام صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الاحد، عن اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات اليوم.

وبلغ عدد الاصابات 279 موزعة كالآتي:

ابو غريب —————15

الإسكان——————5

الاعلام——————-1

البياع——————-20

التاجي——————14

التراث——————2

الحارثية——————1

الحرية——————10

الدورة——————10

الرحمانية —————-4

السيدية —————–11

الشالجية —————-2

الشعلة——————4

الصالحية —————-5

الطارميه—————–1

الطوبجي —————–1

العامرية—————–13

العطيفية—————–1

العلاوي——————1

الغزالية——————8

القادسية—————– 11

الكاظمية—————-20

المحمودية————–33

المنصور—————-21

اليرموك —————–15

حي الجامعة————–1

حي الجهاد————–12

حي الخضراء————-6

حي العامل————–10

حي العدل—————7

كرادة مريم—————1

سكنة جانب الرصافة ——-11

محافظة بابل————-1

محافظة واسط————1

الشفاء: 719..



الوفيات: 2

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