2021/02/28 | 22:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، أن يوم غد سيشهد بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في بيان صحفي، إن “يوم غد ستطلق المنصة الالكترونية لتسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا”.

وأضاف “ستصل الأسبوع الحالي ايضاً الوجبة الأولى من اتفاق مرفق كوفاكس وعددها مليون و725 الف و600 جرعة لقاح”.

التالي

منذ 39 دقيقة

صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 279 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 5 ساعات

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 581 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 6 ساعات

بالوثيقة..



متظاهرو الناصرية يعلقون احتجاجاتهم لمدة 72 ساعة

منذ 6 ساعات

بالوثيقة..



شمول 8 فئات عراقية بلقاح كورونا

منذ 9 ساعات

الصحة تسجل 3248 اصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 10 ساعات

الصحة: غداً اطلاق تمويل رواتب الاطباء المقيمين

منذ يوم واحد

صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 665 المسجلة اليوم بكورونا

منذ يوم واحد

الكهرباء تعلن قرب ادخال محطات توليدية للوصول لإنتاج 22 ألف ميغاواط

منذ يوم واحد

متظاهرو الحبوبي: لن نعود إلى البيوت ولن يهدأ لنا بال الا بعد رحيل الكاظمي

منذ يوم واحد

بالوثائق..



النجف تقدم طلباً لإلغاء الحظر وتضع تسعة شروط لانجاحه

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: غداً يبدأ تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: غداً يبدأ تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).