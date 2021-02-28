جتو صالح: تحويل منفذ 'سيران بن' الى منفذ دولي يزيد من فرص العمل

2021/02/28 | 22:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، برئاسة وكيل وزير الداخلية اللواء جتو صالح سعيد، الجمهورية الاسلامية في ايران لبدء اجراءات تحويل منفذ سيران بن، الى منفذ دولي.

الوفد الذي تألف من، ازاد محمد رئيس مجلس محافظة السليمانية، ليلى علي نائب محافظ السليمانية، عميد كاكه برا قائد لواء حرس حدود محافظة السليمانية، مع عدد من مسؤولي قضاء بنجوين، زاروا برفقة مهدي شوشتري القنصل الايراني العام في السليمانية، منفذ سيران بن.

وفد حكومة اقليم كوردستان، تفقد برفقة بهمن مرادنيا محافظ سنه وروستم بور قائممقام مدينة بانه والمسؤولين الاداريين في المنفذ، تفقدوا منفذ سيران بن من جانبي اقليم كوردستان والجمهورية الاسلامية في ايران.

بعد ذلك توجه وفد حكومة اقليم كوردستان الى قضاء بانه، لبحث خطوات تحويل منفذ سيران بن الى منفذ دولي والتوصل الى اتفاقية مشتركة.

خلال اجتماع، اكد محافظ سنه ، اهمية زيارة وفد حكومة اقليم كوردستان، فيما اعرب مهدي شوشتري القنصل الايراني العام في السليمانية عن شكره للواء جتو وكيل وزارة الداخلية في اقليم كوردستان لتمكنه من حل مشاكل كبيرة للمنافذ الحدودية بين الجانبين، مضيفا بالقول: اننا لن نقصر في تقديم المساعدة والدعم لجعل منفذ سيران بن منفذا دوليا.

من جانبه، اعلن اللواء جتو صالح، وكيل وزير الداخلية في اقليم كوردستان، انهم حضروا الاجتماع كممثلين عن قوباد طالباني نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان، ووزارة الداخلية في حكومة الاقليم، مؤكدا على ضرورة الاسراع في جعل منفذ سيران بن منفذا دوليا، كونه سيعمل على اختصار طريق سفر المواطنين وكذلك يعمل على زيادة فرض العمل لاهالي المنطقة الحدودية، بالاضافة الى زيادة الحركة التجارية مع الجمهورية الاسلامية في ايران في سبيل المصلحة المشتركة للجانبين.

اللواء جتو صالح، اشار الى ان التبادل التجاري بين الجانبين يبلغ حاليا 230 مليون دولار، وان تحويل المنفذ وجعله دوليا، يرفع من قيمة التبادل التجاري الى نحو الضعفين.

وفي ختام الاجتماع، تم تحديد نقاط تفاهم مشتركة لمعالجة المشاكل كافة ونقاط الضعف وتسريع خوات تحويل منفذ سيران بن الى منفذ دولي، بين الجانبين، فيما من المقرر ان يتم توقيع اتفاقية نهاية في المستقبل القريب.

PUKmedia خاص

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