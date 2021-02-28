قتلى في هجوم لداعش وانباء عن اختطاف آخرين في ديالى

2021/02/28 | 22:44 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الاحد، مقتل ثلاثة من رعاة الاغنام في جنوب ناحية كنعان اثر هجوم مسلح لعناصر تنظيم داعش.

وقال قائد الشرطة، اللواء، حامد خليل الشمري، لـNRT عربية اليوم، (28 شباط 2021)، ان "هجوما ارهابيا مسلحا شنه عناصر تنظيم داعش على احدى قرى ناحية كنعان، اسفر عن استشهاد ثلاثة من رعاة الاغنام".

وأضاف، ان "قوة من مغاوير الداخلية وقوات سوات توجهت الى مكان الحادث، وماتزال تطارد المجموعة الارهابية".

إلى ذلك أفاد مصدر بان "هناك انباء عن اختطاف اثنين اخرين وحرق عجلة".

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