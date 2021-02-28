الصدر: قد اضطر لعدم ادخال التيار في الانتخابات المقبلة

2021/02/28 | 22:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 19 دقیقة

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قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، انه قد يضطر الى عدم دخول الانتخابات المقبلة بسبب الصراعات داخل "العائلة الصدرية".

وجاء في تدوينة لوزير الصدر صالح محمد العراقي تابعها NRT عربية (28 شباط 2021)":

بسمه تعالى

اوصلتُ لسماحتهِ أن هناك صراعات تتفاقم بين (العائلة الصدرية)

وقبل ان أُكمل حديثي، قال: نعم انني اتَتَبع الاخبار كما وعدتكم

والوضع مُخيب للامال جداً..



وقد اثر بي جدا..

واكمل قائلاً: اذا استمر ذلك فانا مضطر لعدم إدخال التيار في الانتخابات..



فان سمعته اهم من ذلك..



مضافاً الى ان من ينسى وطنه ودينه وعقيدته من أجل مغانم سياسية سوف لن يكون لي عوناً على الاستمرار بمشروع الاصلاح الذي لازلت مستمراً عليه

فقلت: ماذا نفعل

قالَ: إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ...

ومن يقدم المصالح الدنيوية على الاخروية ويشتت الجمع فليس مني في شيئ وسوف لن يطيع امري او قراري..



وبالتالي سيعصي ايّ لجان قام بتشكيلها الثقاة لاجل التنظيم والمركزية واختيار الاكفاء والصالحين وفق اسس لا تعني التعدي على الاخرين او التعدي عليهم

فيا صالح..



لا تسألني مرة ثانية...



الا اذا رجعوا الى الله والطاعة"، بحسب نص التدوينة.

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