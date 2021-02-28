مسيرة 27 فيفري في تونس ورسائل راشد الغنوشي . - فريد العليبي

2021/02/28 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريد_العليبي قبل موعد المسيرة بيوم المصادف للجمعة تم رصد ظاهرة تتمثل في بث تراتيل وأدعية دينية عبر مضخمات الصوت في الجوامع عبر البلاد ربما شحذا لهمم ايديولوجية بما فهم منه استغراق حركة النهضة الإسلامية في تديين السياسة وتسييس الدين وهى التي زعمت الفصل بين الدعوي والسياسية ترويجا لتمثيلها الإسلام الديمقراطي .



حشدت الحركة يوم المسيرة أتباعها وكل من أمكنها التأثير عليه للحضور بأشكال مختلفة فهى حزب حاك ......





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