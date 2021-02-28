وزير الصحة: نحو مليوني جرعة لقاح ستصل الأسبوع الحالي ضمن اتفاق ’مرفق كوفاكس’

2021/02/28 | 22:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الأحد، إن الاسبوع الحالي سيشهد وصول نحو مليوني جرعة لقاح ضمن اتفاق "مرفق كوفاكس".

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكر الوزير في تصريح للقناة الرسمية، تابعه "ناس"، (28 شباط 2021)، أنه "خلال الأسبوع الحالي ستصل الوجبة الأولى من اتفاق مرفق كوفاكس وعددها مليون و725 الفاً و600 جرعة لقاح".

وأضاف الوزير، "حددنا 605 مراكز صحية، حيث سيكون لكل قطاع 5 مراكز صحية لغرض صرف اللقاح".

كما أشار الى أنه "سيتم اطلاق المنصة الالكترونية لتسجيل المواطنين الراغبين بالحصول على اللقاح مساء يوم غد الاثنين".

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