الصحة العامة: شركة “فايزر” طلبت من العراق تشريع قانون مقابل تزويده باللقاح

2021/02/28 | 23:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

جدد مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، الاحد، تأكيد فايزر على مطالبة العراق تشريع قانون مقابل تزويده باللقاح.

وقال الحلفي في تصريح تابعته /المعلومة/، ان “ العراق من اوائل الدول التي وقعت مع كوفاكس الخاصة بلقاح كورونا، والاسبوع المقبل سيشهد وصول لقاح استرازنيكا الى العراق”.

واضاف ان “جميع اللقاحات التي تورد من مجموعة كوفاكس خاضعة لموافقات منظمة الصحة العالمية”.

وبين ان “شركة فايزر طلبت من العراق تشريع قانون مقابل تزويده باللقاح، حيث ان تأخير وصول لقاح فايزر جاء لهذا السبب”.

ولفت الى ان “الايام المقبلة ستصل للعراق من 150 الى 200 الف جرعة ستوزع على المحافظات، وخلال العام الحالي سيتم تزويدنا بـ 16 مليون جرعة من اللقاح”.

واكد انه “سيتم غدا اطلاق المنصة الكترونية للتقديم على اللقاحات وتم وضع الية لتقديم المواطنين على اللقاحات، حيث ستصل 50 الف جرعة غدا سيتم توزيعها على الكوادر الطبية وذوي الامراض المزمنة”.



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