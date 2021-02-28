’’غير مقتنعين به’’.. الصحة النيابية: فترة الحظر إجراء احترازي ويجب أن لا تطول

2021/02/28 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأى عضو لجنة الصحة النيابية، حسن خلاطي، الأحد (28 شباط 2021)، أن وزارة الصحة لجأت إلى حظر التجوال الجزئي والشامل من أجل حث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية بعد دخول سلالة كورونا الجديدة للبلاد، مؤكداً ضرورة أن لا تطول هذه المدة.

وقال خلاطي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الأخيرة تم اتخاذها على خلفية دخول سلالة كورونا الجديدة، وبغض النظر عن قناعتنا أو عدم قناعتنا، لكن الهدف من تلك الإجراءات دفع المواطنين الى الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وأضاف "نحن غير مقتنعين بقضية الحظر لانه لا توجد علاقة مباشرة بينه وبين كسر سلسلة انتقال العدوى، لكنه أسلوب اضطراري لجأت له الوزارة"، مؤكداً أنه "منذ تطبيق الحظر ولحد الآن هناك وعي كبير والتزام ملحوظ من قبل المواطنين".

وكانت وزارة الصحة العراقية سجلت، اليوم الاحد (28 شباط 2021)، انخفاضاً بأعداد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي، ان "تم تسجيل23 حالة وفاة وأكثر من 3248 إصابة جديدة بكورونا، في عموم المحافظات العراقية خلال الساعات الـ24 الماضية".

وتضمن الموقف الوبائي ايضاً "تسجيل 2933 حالة شفاء لمصابين بالفيروس".

ويوم أمس السبت، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، التزام المواطنين بشكل كبير بارتداء الكمامة في اغلب مناطق العاصمة بغداد فيما حدد الموقف بشأن تمديد الحظرين الشامل والجزئي أو إلغائهما.وقال المحنا في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "هنالك التزاما جيدا بارتداء الكمامة في غالبية مناطق العاصمة بغداد وبعض المناطق ملتزمة بالكامل وأخرى ملتزمة بشكل نسبي".واضاف أن "الداخلية تشدد على عدم السماح بأية تجمعات سواء بأيام الحظر الشامل أو الجزئي ومستمرة بفرض الغرامات على المخالفين".وتابع المحنا أن "حملات التوعية أتت بنتائج جيدة وهناك التزام أكبر بكثير من فترة الحظر في العام الماضي".وبشأن الموقف من الحظرين الجزئي والكلي ما بين التجديد أو إلغاء أو التشدد قال المحنا "لا يمكن تحديد موقف نهائي بشأن إلغاء الحظر او ابقائه بعد نهاية فترة الأسبوعين المحددة، لأن الأمر مناط بالموقف الوبائي ومستوى ما يسجل من إصابات يوميا"، لافتا إلى أن "القرار في النهاية هو من صلاحية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

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