 التعبيان : الاسدي لديه ملاحظات كثيرة على ذي قار وتكليفه لا يتجاوز ثلاثة اسابيع

2021/02/28 | 23:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد النائب عن محافظة ذي قار عبد الامير التعيبان :" ان المحافظ المكلف عبد الغني الاسدي لديه ملاحظات كثيرة على المحافظة ولا يمكن تهديم تاريخه العسكري المشرف وتكليفه لا يتجاوز ثلاثة اسابيع ".وقال التعيبان في تصريح متلفز :" كان حضوراً مشرفاً لنواب ذي قار لدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تلبية لدعوة منه ، وكل نائب شرح ما لديه من امور ".واضاف :" بعد تسلم المحافظ المقال ناظم الوائلي مهامه ، احبطنا بفشله الذريع بادارة المحافظة فاصبح لزاما على الجميع المطالبة باقالته "، مبينا :" ان 12 نائباً وقعوا طلب الاقالة لكن الحكومة تأخرت بالموافقة ، فهبت الجماهير المنتفضة المطالبة باقالة المحافظ"./انتهى9

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