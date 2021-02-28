الصحة: التسجيل للحصول على لقاح كورونا الاثنين

2021/02/28 | 23:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، أن يوم غد الاثنين سيشهد بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا.

وقال وزير الصحة الاتحادي حسن التميمي في تصريح متلفز تابعه PUKmedia، يوم الاحد، إن "يوم غد ستطلق المنصة الالكترونية لتسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا".

وأضاف "ستصل الأسبوع الحالي ايضاً الوجبة الأولى من اتفاق مرفق كوفاكس وعددها مليون و725 الف و600 جرعة لقاح"، لافتا الى انه "تم تخصيص 605 مركز صحي لغرض صرف اللقاح".

وكانت وزارة الصحة الاتحادية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الاحد، عن الفئات المشمولة بالحصول على لقاح فايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الفئات المشمولة بالتلقيح هم منتسبو وزارة الصحة والاشخاص الذين اعمارهم اكثر من 50 سنة والمصابون بالأمراض المزمنة وشبكة الحماية الاجتماعية والنازحين واللاجئين والعاملون في دور الدولة والسجون ومنتسبو القوات الامنية والمصابون بالأمراض السرطانية واعتلالات المناعية وامراض الدم الوراثية واصحاب المهن ذات الخطورة العالية، وفق الجدول ادناه

PUKmedia متابعة

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