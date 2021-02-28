بالاسماء.. نائب يفصح عن الشخصيات المرشحة لادارة ذي قار

2021/02/28 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن النائب عبدالامير التعيبان، الاحد، رفضه دعوات ترشيحه لمنصب محافظ ذي قار، عازيا ذلك إلى سببين، فيما كشف مجموعة أسماء مرشحة للمنصب.

وقال التعيبان في بيان اليوم، (28 شباط 2021): "انا رفضت منصب المحافظ لانني لا اريد ان افشل في قيادة محافظة تعتبر خطيرة في الوقت الحالي".

وأضاف، "وكانت دعوات بترشيحي لهذا المنصب لكنني رفضت احتراما لمشاعر المتظاهرين الذين يطالبون بشخصية مستقلة".

وتابع، ان "الاسماء المرشحة لمنصب محافظ ذي قار هي: عبدالرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرف التجارية، نجم سهيل معاون المحافظ السابق، حسين الغالبي قائمقام قضاء الشطرة، نجم الغزي، عقيل الخفاجي".

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