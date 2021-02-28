الصحة تحدد الموعد الدقيق لوصول اللقاحات وتوضح موقفها من حصة الإقليم

2021/02/28 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت وزارة الصحة، الأحد، إن لقاحات كورونا القادمة من الصين ستصل يوم غد الثلاثاء مساء.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لـ NRTعربية (28 شباط 2021)، أن "الطائرة العراقية التي وصلت الصين في وقت سابق ستصل بغداد يوم غد الثلاثاء مساء محملة بلقاحات كورونا".

وأكد أن "اللقاحات ستوزع وفق الأكثر حاجة لها نزولا الى الفئات الأخرى"، مشيرا الى أن "اقليم كوردستان سيحصل على اللقاحات مباشرة حال وصولها".

من جهته اعلن وزير الصحة حسن التميمي، عن قرب اطلاق منصة إلكترونية لتسجيل المواطنين الراغبين بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

واوضح التميمي ان "الاسبوع الجاري ستصل ايضاً الوجبة الأولى من اتفاق مرفق كوفاكس وعددها مليون و725 الف و600 جرعة لقاح".

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