2021/02/28 | 23:16 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البيت الأبيض: نشعر بإحباط من رفض طهران إجراء مفاوضات بشان الاتفاق النووي

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