أحياء الفقر

2021/02/28 | 23:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريما كركي تزور عشوائيات السودان وتونس وتكشف مخاطر العيش فيهما

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