2021/02/28 | 23:23 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ريما كركي تزور عشوائيات السودان وتونس وتكشف مخاطر العيش فيهما
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحياء الفقر ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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