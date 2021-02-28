مراكش ملهمة لوحات وينستون تشرشل.. وقت للتأمل وسط غبار الزمن

2021/02/28 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لرباط‭,-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ألهمت‭ ‬مدينة‭ ‬مراكش‭ ‬المغربية‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬لوحات‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬الشهير‭ ‬وينستون‭ ‬تشرشل،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أيضا‭ ‬فنانا‭ ‬تشكيليا‭ ‬وكاتبا،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬لوحة‭ ‬تصوّر‭ ‬صومعة‭ ‬مسجد‭ ‬الكتبية‭ ‬التاريخي‭ ‬بالمدينة‭ ‬الحمراء،‭ ‬تطرحها‭ ‬دار‭ ‬كريستيز‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬ رسم‭ ‬تشرشل‭ (‬1874-1965‭) ‬هذه‭ ‬اللوحة‭ ‬العام‭ ‬1943‭ ‬أثناء‭ ‬حلوله‭ ‬بمراكش،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ […]

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