أكبر‭ ‬جولة‭ ‬مرح‭ ‬جليدية‭ ‬فوق بحيرة‭ ‬متجمدة

2021/02/28 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬أول‭ ‬قمر‭ ‬روسي‭ ‬لمراقبة‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي موسكو‭- ‬فنلندا‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أقلع‭ ‬صاروخ‭ “‬سويوز‭” ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬بايكونور‭ ‬في‭ ‬كازاخستان‭ ‬الأحد‭ ‬محملا‭ ‬بأول‭ ‬قمر‭ ‬اصطناعي‭ ‬روسي‭ ‬لمراقبة‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الروسية‭ “‬روسكوزموس‭”.‬ وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الروسية‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخ‭ “‬سويوز‭” ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬06‭,‬55‭ ‬ت‭ […]

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