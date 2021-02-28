2021/02/28 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أول قمر روسي لمراقبة المناخ في القطب الشمالي موسكو- فنلندا -(أ ف ب) – أقلع صاروخ “سويوز” من قاعدة بايكونور في كازاخستان الأحد محملا بأول قمر اصطناعي روسي لمراقبة المناخ في القطب الشمالي، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس”. وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الفضاء الروسية إطلاق صاروخ “سويوز” عند الساعة 06,55 ت […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكبر جولة مرح جليدية فوق بحيرة متجمدة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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