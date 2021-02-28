2021/02/28 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أحزان دراكولامثل دراكولاتراقب عن كثب حركة القرص المضيءومع الغسقتدخل قبرك المحفور في الغيومتتمدد على سرير بروكست ببراءة المسافرتشعل شمعة وسيجارةوتطلب فنجان قهوةتلتقط الكتاب المفتوحتقرأ صفحتين من قصيدة المقابرتغوص في الرمالبحثا عن البحار الغارقةوعن كنوز القراصنةعن الجسور والمعابرمحملا بزهرة ذابلةتتنفس القلقترتجف وتنش ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قلق دراكولا - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قلق دراكولا - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).