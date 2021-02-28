نائب عراقي يتحدث عن سبب مهد للسجال الإيراني - التركي على ’’السيادة العراقية’’

2021/02/28 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

رأى عضو مجلس النواب العراقي، كريم أبو سودة، الأحد، 28 شباط، 2021، إن تفاقم السجال الدبلوماسي الإيراني- التركي على أرض بغداد، سببه صراعات الكتل السياسية العراقية.

وقال ابو سوده في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "السجال الذي حدث بين سفيري إيران وتركيا في بغداد من يستمع اليه يظن بانهم يتحدثون عن بلدانهم وليس العراق".

واضاف أن "صراعات الكتل السياسية هي من اعطت الفرصة لهؤلاء للتدخل في الشؤون الداخلية".

وتابع أبو سودة أن "الحكومة العراقية مطالبة بالدفاع عن سيادة البلاد وأن لا تسمح بأي تدخل من اي دولة سواء كانت جارة او اقليمية او دولية".

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد، سفير طهران لدى أنقرة على خلفية تصريحات إيرانية تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق وهو إجراء ردت عليه طهران باستدعاء السفير التركي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن ما ننتظره من إيران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف ضدها.

وكان السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، قال في مقابلة متلفزة "نرفض التدخل العسكري في العراق، ويجب ألا تكون القوات التركية بأي شكل من الأشكال مصدر تهديد للأراضي العراقية أو احتلالها".

وأضاف:"على الأتراك أن ينسحبوا إلى خطوط حدودهم الدولية وينتشروا هناك وأن يتولى العراقيون بأنفسهم ضمان أمن العراق".

ورد السفير التركي في بغداد فاتح يلدز على مسجدي، بالقول إنه "سيكون سفير إيران آخر من يلقي محاضرة على تركيا حول احترام حدود العراق".

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