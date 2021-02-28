انفجارات في سماء محيط دمشق وانباء عن عدوان اسرائيلي

2021/02/28 | 23:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ سمع دوي انفجارات في سماء محيط مدينة دمشق .وقالت وكالة الانباء السورية / سانا / :" ان دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ معادية في سماء مدينة دمشق"./انتهى9

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